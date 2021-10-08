Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств восьми регионам на поддержку фермерских хозяйств. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Восемь российских регионов получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, - говорится в сообщении. - Это будет сделано за счет перераспределения ресурсов федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области".

Уточняется, что деньги направят на финансирование специальных инструментов поддержки, например на гранты "Агростартап". Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе или только планирует это сделать.