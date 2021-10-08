{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах

Деньги поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств восьми регионам на поддержку фермерских хозяйств. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Восемь российских регионов получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, - говорится в сообщении. - Это будет сделано за счет перераспределения ресурсов федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области".

Уточняется, что деньги направят на финансирование специальных инструментов поддержки, например на гранты "Агростартап". Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе или только планирует это сделать.

Теги
Россия
Потери от нового НДПИ и акциза на сталь для "Металлоинвеста" оценили в 20 млрд рублей
Генеральный директор "ЮэСэМ холдинга" Иван Стрешинский сообщил, что потери в связи с введением экспортных пошлин на продукцию черной металлургии в 2021 году для "Металлоинвеста" составят около $250 млн
Читать полностью