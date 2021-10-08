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РБК: в России цены на билеты в кино достигли максимума за шесть лет

За прошедшую неделю средняя стоимость билета достигла 304,8 рубля, пишет издание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах за прошедшую неделю достигла 304,8 рубля и обновила шестилетний максимум. Об этом в пятницу пишет издание РБК со ссылкой на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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Как сообщает РБК, текущая стоимость билетов является самой высокой за шесть лет, если не считать данные ЕАИС за апрель - май 2020 года, когда средняя стоимость достигала 553,2 рубля (с 2 по 8 апреля). Однако в апреле в стране был введен режим самоизоляции, кинотеатры были закрыты, поэтому система могла отображать либо сведения о заранее сделанных предпродажах, либо о единичных случаях работы отдельных заведений, а также сведения об автокинотеатрах, отмечает РБК.

Рост цены может быть связан с возвращением в прокат блокбастеров, таких как "Дюна" или "Веном-2", пишет издание. Предыдущий рекорд цен был зафиксирован в 2015 году. Тогда средняя цена за билет достигла 309,3 рубля.

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