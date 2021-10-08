Минэкономразвития ожидает снижения непродовольственной инфляции в России в 2022 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает перехода непродовольственной инфляции к снижению в 2022 году, следует из опубликованного в пятницу сообщения министерства.

Как отметили в Минэкономразвития, ускорение непродовольственной инфляции в начале 2021 года было вызвано ослаблением валютного курса и общемировыми трендами, включая перебои в глобальных цепочках товаров, нехватку комплектующих и компонентов и другие. Эти факторы имеют временный характер, и уже в сентябре рост цен в непродовольственном сегменте замедлился.

"Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции. В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, - с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении министерства.

В опубликованном ранее прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы Минэкономразвития сообщало об ожидаемой непродовольственной инфляции в 7,2% к концу 2021 года в годовом выражении и 6,8% в среднем за год. При этом в 2022 году показатель, по расчетам министерства, должен снизиться до 4% и 5,1% соответственно.