Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,13%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,13%, до 4233,58 пункта и снижением индекса РТС - на 0,06%, до 1852,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 4228,64 пункта (+0,01%), а индекс РТС ускорил снижение до 1849,87 пункта (-0,22%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,27% - до $82,99 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 1,35% и торгуется на уровне $79,01 за баррель.