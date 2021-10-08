Потери от нового НДПИ и акциза на сталь для "Металлоинвеста" оценили в 20 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Потери от изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введения акциза на сталь в 2022 году составят для "Металлоинвеста" около 20 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор "ЮэСэМ холдинга", которому принадлежит "Металлоинвест", Иван Стрешинский в интервью газете " Коммерсантъ ".

"Я думаю, где-то в районе 20 млрд рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Комментируя вопрос о возможной коррекции инвестиций "Металлоинвеста" в связи с изменением налогообложения, Стрешинский сообщил, что изменения могут произойти. "Параметры инвестиций в какой-то части могут поменяться с точки зрения сроков, этапности и так далее, но мы не планируем эти инвестиции отменять. У нас четко определена стратегия", - отметил гендиректор.

По его словам, потери в связи с введением экспортных пошлин на продукцию черной металлургии в этом году для "Металлоинвеста" составят около $250 млн. "Думаю, примерно $250 млн, - сказал Стрешинский, отвечая на соответствующий вопрос издания. - Прямого влияния на экспортные поставки руды это не оказало, поскольку основные поставки у нас идут по долгосрочным контрактам, но экономика определенных производств просела. Например, экспорт чугуна на фоне падающих цен сократился. Мы сейчас используем чугун в основном для внутренних нужд".

История вопроса

Правительство РФ предложило ввести с 2022 года акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в сентябре.

Также кабмин предложил с 2022 года включить в расчет НДПИ на железную руду соответствующую мировую котировку. Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

"Металлоинвест" является крупнейшим в мире производителем товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), а также ведущим производителем железорудной и металлизованной продукции и одним из крупнейших в России производителем стали.