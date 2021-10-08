Титов предложил выработать единые стандарты для регионов по ограничениям работы бизнеса

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выработать единые стандарты по ограничительным мерам в отношении бизнеса и предлагать регионам адаптировать их под местные особенности. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу ТАСС, комментируя ситуацию с введением новых ограничений, связанных с коронавирусом, в субъектах РФ.

"Формат "жизни при коронавирусе" мы изобретаем на ходу и не всегда удачно. Мы пока не очень-то умеем управлять ограничениями во время эпидемии в центре. Тем более регионы не умеют. И это нормально, потому что ни у кого нет опыта. Мы изучали ситуацию и пришли к выводу, что ограничения влияют на снижение заболеваемости нелинейно. Потому что чем обширнее ограничения, тем более сфера услуг склоняется к их нарушению и работе "втихаря". Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно выработать стандарты для всех и предлагать регионам эти стандарты адаптировать для своих местных особенностей", - сказал Титов.

Как сообщалось ранее, различные ограничения введены или анонсированы в октябре в нескольких регионах РФ. Например, в Калининградской области с 8 октября вводится правило о посещении предприятий общественного питания только при наличии QR-кода, с 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, культурные учреждения, кинотеатры. В Татарстане с 11 октября вводят QR-коды для посещения, в частности, ресторанов, торговых центров, спортзалов. Доступ в кинотеатры, театры, музеи, фитнес-залы, бассейны, салоны красоты и другие объекты возможны с 11 октября только при наличии QR-кода в Архангельской области. В Ульяновской области "бесковидный" режим будет действовать с 1 ноября для доступа в заведения общепита, фитнес-центры, театры и другие общественные места.