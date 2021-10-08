"Ведомости": Росстат собирается включить инвестиции в расчет реальных доходов россиян

Как пишет издание, для изменения методологии расчета доходов с учетом инвестиций создана межведомственная группа. Уточняется, что пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения, доходами они становятся после выхода с фондового рынка.

"В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем - по завершении гармонизации с системой национальных счетов - обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию", - рассказал заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

Таким образом, отмечает Кенчадзе, данные о денежных доходах будут точнее.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что методологию сбора данных о реальных доходах населения необходимо модернизировать, а также расширить состав обрабатываемых источников информации. Он также отметил, что существуют постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными, этот разрыв необходимо сокращать.