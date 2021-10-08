Хуснуллин: до конца года планируют выпустить инфраструктурные облигации на 20 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инфраструктурные облигации объемом 20 млрд рублей планируется выпустить до конца 2021 года, всего на этот инструмент до 2024 года предусмотрено 150 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительства РФ, его слова приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"В 2021 году планируется выпуск облигаций в объеме 20 млрд рублей, а всего "инфраструктурным меню" на финансирование этим финансовым инструментом до 2024 года заложено 150 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что уже одобрены заявки Челябинской и Тульской областей на использование облигаций для строительства инфраструктуры, предварительное положительное заключение межведомственной комиссии получила и Тюменская область.

Как отметил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов, слова которого приводит пресс-служба, механизм инфраструктурных облигаций позволит снизить стоимость средств, привлекаемых на строительство сетей, а также будет стимулировать застройщиков осваивать новые территории.

Ранее институт развития ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.