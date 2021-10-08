Гендиректор Aurus заявил, что все автомобили 2021 года выпуска распределены по клиентам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Автомобили Aurus, выпущенные с начала текущего года, уже распределены по клиентам, сообщил журналистам генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

"Что касается продаж, все машины уже распределены - не только квота "Авилона", но и всех остальных дилеров до конца года. И мы уже идем в 2022 год", - сказал он.

Точные цифры по продажам не раскрываются. Говоря о ценах, Ширинов отметил, что стоимость автомобиля осталась прежней. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей, машина в максимальной комплектации обойдется клиенту в 24 млн рублей.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы".

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд руб. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.