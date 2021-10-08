Лондон считает, что "Северный поток - 2" не влияет на энергетическую безопасность Британии

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Запуск газопровода "Северный поток - 2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, однако вызывает обеспокоенность Лондона по поводу зависимости других стран Европы от российского газа. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, слова которого в пятницу приводит газета The Times .

"Хотя "Северный поток - 2" не будет напрямую влиять на энергетическую безопасность Соединенного Королевства, серьезные последствия возможны для стран Центральной и Восточной Европы, - заявил сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. - Некоторые европейские страны полностью или почти полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезное беспокойство по поводу энергетической безопасности".

Представитель Джонсона также выступил с утверждением, что запуск нового газопровода будет иметь существенные последствия для экономики Украины, так как поставки газа по "Северному потоку - 2" будут производиться в обход ее территории.

Великобритания покрывает часть своих потребностей в природном газе самостоятельно - за счет месторождений Северного моря, а также получает газ из Норвегии, Катара и стран Ближнего Востока.

4 октября 2021 года Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.