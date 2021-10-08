Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", - сказал он.

Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации Би-би-си утверждал, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.

"Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства", - отметил Песков. Он подчеркнул, что ни для кого не секрет, и это неоднократно заявлялось, в том числе на высшем уровне, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, "которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках", которые наблюдаются сейчас.

В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в "качестве оружия, политического или иного нажима". "Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было и такого не будет", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы. "В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе", - заключил Песков.