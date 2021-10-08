Путин обсудит с Хуснуллиным ситуацию в сфере строительства

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обсудит в пятницу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным ситуацию в сфере строительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле сегодня. В середине дня он планирует провести совещание с Хуснуллиным по делам стройки. Это один из пяти основных секторов, тех самых задач, которые накануне были сформулированы председателем правительства. Это огромный перечень достаточно амбициозных проектов с очень важным синергетическим эффектом для всей экономики", - сказал Песков.

Он добавил, что планируется обсудить такие проблемы, как ветхое жилье, инфраструктурные стройки и прочее. "Все это Хуснуллин будет сегодня докладывать президенту", - резюмировал Песков.

Кроме того, по его словам, у главы государства запланирована "пара встреч непубличного характера".