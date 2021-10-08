Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за дефицита полупроводников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Volkswagen Group Rus снизит объем производства автомобилей в РФ в ближайшие месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и в том числе влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что как только в ситуации с поставками чипов будут намечены улучшения, автопроизводитель увеличит объемы производства, чтобы удовлетворить стабильный спрос на продукцию.