Минэкономразвития разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства РФ, регламентирующий порядок создания и ведения реестра углеродных единиц, следует из соответствующего документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, создание и ведение реестра углеродных единиц будет осуществляться оператором за счет собственных средств и ресурсов и не потребует дополнительной нагрузки на бюджет. Действующий оператор реестра сможет регистрировать климатические проекты и взаимодействовать с их исполнителями, а также проводить операции с углеродными единицами. К таким операциям будут относиться "выпуск в обращение углеродных единиц, в результате реализации климатического проекта (зачисление на счет); передача углеродных единиц; зачет (аннулирование) углеродных единиц", следует из пояснительной записки к документу.

"Необходимо отметить, что, несмотря на упоминание возможности торговли углеродными единицами на организованных торгах (биржевая торговля), разработчик не исключает и простые сделки купли-продажи (и иные), вне торговых площадок. Для оператора специально предусмотрели критерии и показатели качества осуществления деятельности", - пояснили ТАСС в МЭР.

В министерстве добавили, что оператор будет обязан периодически отчитываться в Минэкономразвития о своей деятельности, а в случае выявления нарушений законодательства правительство сможет заменить оператора на другого.

Потенциал для иностранных инвестиций

Эксперты отмечают, что введение реестра углеродных единиц является необходимой и своевременной мерой для формирования полноценной и эффективной рыночной системы регулирования выбросов парниковых газов. "Именно углеродный рынок представляет собой наиболее предпочтительный инструмент декарбонизации, так как обеспечивает гибкое и эффективное финансирование наиболее перспективных технологий декарбонизации", - сказал директор группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин.

Кроме того, проект МЭР важен в контексте общения с европейскими структурами и защиты российских предприятий от негативного влияния механизмов трансграничного углеродного регулирования, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Он добавил, что реестр также является важным элементом общей стратегии низкоуглеродного развития РФ.

"Рассматриваемый документ создает серьезный потенциал для привлечения, в том числе иностранных инвестиций: возможность "накопления" углеродных единиц сегодня и "продажи" в будущем (после признания). Своего рода углеродный опцион", - соглашается директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова. При этом она отметила важность обеспечения прозрачности системы и исключения дублирования регистрируемых углеродных единиц.

В свою очередь, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич сообщил, что у Мосбиржи имеются все необходимые технологии для организации торгов углеводородными единицами, расчетов и учета прав по ним. "Создание на базе группы Московской биржи инфраструктуры по обращению и учету углеродных единиц поможет создать в России передовой и надежный рынок в этой области. Углеродные единицы - актив, который имеет свою цену, их смогут продавать и покупать все российские корпорации", - добавил он.