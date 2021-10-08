Лавров пообещал, что МИД постарается облегчить условия для контактов бизнесов РФ и ЕС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России будет делать все возможное, чтобы облегчить контакты бизнесов РФ и ЕС в условиях пандемии. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Оперативный штаб имеет полномочия и обязанность следить за тем, чтобы санитарно-эпидемиологическая ситуация была максимально безопасна. Но мы как министерство иностранных дел будем делать все, чтобы в этих рамках мы всячески облегчали контакты по линии бизнеса", - сказал он.

"Что касается вакцин, сейчас министерство внутренних дел по поручению президента готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачны. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев этот процесс займет", - указал министр, добавив, что МИД передаст "озабоченности европейского бизнеса в межведомственную группу, которая этим занимается".

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. "Конечно, визовая поддержка должна быть частью инвестиционной привлекательности, мы это прекрасно понимаем", - отметил глава МИД РФ.