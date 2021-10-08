Лукашенко заявил, что Белкоопсоюз должен выполнять роль идеолога в малонаселенных пунктах

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отводит членам Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) роль главных идеологов и пропагандистов в малонаселенных пунктах.

"Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее 10 жителей. Таких точек на карте Беларуси около 5 тыс. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты - это уже центр общественно-политической жизни. А вы - главные идеологи и пропагандисты", - заявил Лукашенко на собрании представителей членов Белкоопсоюза в пятницу, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что торговля останется главной деятельностью Белкоопсоюза, которая занимает почти 20% всего товарооборота на селе. Одновременно он потребовал проанализировать тенденцию уменьшения числа торговых объектов в сельской местности.

Президент указал на востребованность в стране потребкооперации, несмотря на изменившиеся условия работы. "Кардинально поменялись условия работы. Прежде всего финансово-экономические. Но потребкооперация осталась верна своей главной цели - работать на благо людей", - отметил глава государства. По его словам Белкоопсоюз "сейчас, может быть, вообще единственный успешный пример модного государственно-частного партнерства".

Глава государства потребовал, чтобы ассортимент и обслуживание в малых населенных пунктах не отличался от столичных. "Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных", - заявил Лукашенко.