В Югре впервые планируют посеять рожь в 2022 году

ТАСС, 8 октября. Аграрии в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в качестве эксперимента планируют посеять рожь в 2022 году, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора департамента промышленности Югры Семен Наумов в кулуарах выставки-ярмарки "Золотая осень".

"Югра - северный регион, зона рискованного земледелия, но наши предприниматели в Кондинском районе Югры впервые в автономном округе планируют провести эксперимент в 2022 году и посеять озимые - рожь. В небольшом количестве пока", - сказал он.

По его словам, площадь посевов планируется около 50 га. "Рожь планируется использовать для кормов для крупного рогатого скота", - добавил собеседник агентства.

ХМАО не является аграрным регионом. Субъект расположен в центре Западносибирской низменности. Климат автономного округа резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету. Зима холодная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, лето сравнительно теплое и довольно короткое. Средняя температура января по округу колеблется в пределах до минус 25 градусов.