Минпромторг пока не меняет прогноз по росту продаж авто в России в 2021 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минпромторг считает, что потенциал российского авторынка еще не исчерпан, и пока не меняет прогноз по росту продаж авто в РФ в этом году, несмотря на сентябрьское падение, сообщили ТАСС в министерстве.

Летом глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ТАСС, что ожидает роста продаж авто в РФ на 4-5% по итогам этого года.

"Снижение продаж автомобилей в сентябре 2021 года - это продолжение общемирового тренда, связанного с дефицитом полупроводников и разбалансировкой глобальных кооперационных и логистических цепочек. Дефицит автомобилей на глобальном рынке сохраняется. Принимая во внимание высокую степень волатильности на мировом автомобильном рынке, следует отметить, что позитивный потенциал рынка у нас еще не исчерпан, и при наличии положительной конъюнктуры вполне может быть реализован, поэтому пока не имеет смысла изменять прогнозы по итогам года", - сказали в Минпромторге.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в сентябре 2021 года упали на 22,6% в годовом выражении - до 119,5 тыс. штук. АЕБ ждет сохранения негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев на фоне мировой нехватки полупроводников и ряда других факторов.

В Минпромторге отметили, что, например, в Германии продажи авто упали на 25,7%, во Франции - на 20,5%, в Великобритании на - 34,4%.

"Работа над повышением эффективности комплекса мер государственной поддержки автомобильной промышленности продолжается в непрерывном режиме с учетом актуальных вызовов и национальных целей развития", - добавили в министерстве.

Согласно опубликованному в июне отчету Минпромторга, министерство рассчитывает, что объем рынка автомобилей в РФ в 2021 году составит 1,76 млн штук, что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, однако на 5% выше, чем в 2020 году. При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в РФ в этом году почти на 5% - до 1,49 млн штук.