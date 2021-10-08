Посевы в Удмуртии застрахованы только у четырех хозяйств

ТАСС, 8 октября. Посевы площади в Удмуртии застрахованы только у четырех хозяйств в пределах 5 тыс. га. При этом в целом посевы в регионе составляют около 940 тыс. га, сообщила ТАСС на выставке-ярмарке "Золотая осень" зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

В конце июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи. Валовый намолот зерна в регионе сократился в бункерном весе с 703 тыс. тонн в 2020 году до 496 тыс. тонн в 2021 году. "При этом могу сказать, что мы не очень активно используем инструмент сельскохозяйственного страхования, в этом году у нас застраховались только четыре хозяйства, на площадях в пределах 5 тыс. га из 940 тыс. посевных площадей в целом", - сказала Абрамова.

Она отметила, что само по себе страхование не требует от хозяйств больших затрат, однако у аграриев на данный момент складывается недоверие к страховым компаниям, выплаты от которых в том числе без судебных разбирательств получить практически невозможно.

"К сожалению, справки о ЧС на уровне конкретного хозяйства страховым компаниям не подходят, поэтому, я думаю, что уровень доверия со стороны хозяйств мы не заработали", - сказала собеседница.