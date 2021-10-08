Реальный эффективный курс рубля в сентябре вырос на 1,2%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в сентябре 2021 г. вырос на 1,2% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года - на 5%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - сентябрь 2021 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5,1%, отметил регулятор.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, а с начала года - на 2,1%. При этом курс рубля к евро вырос на 1,2% к августу и на 6,8% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.