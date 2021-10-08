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Глава СПбМТСБ: экспорт газа из России через биржевые механизмы должен прорабатываться

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявил о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вопрос об экспорте газа из России с помощью биржевых механизмов должен прорабатываться, использование биржи может также повысить эффективность продаж и расширить клиентскую базу. Такое мнение выразил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

"Вопрос об использовании биржевых механизмов как одном из возможных способов преодолеть те препятствия и сложности, с которыми сталкивается экспорт газа из РФ, а также для дальнейшего повышения эффективности продаж, совершенствования механизмов реализации, расширения клиентской базы, перехода к использованию национальных ценовых индикаторов, должен прорабатываться", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявил о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге (ЭТП "Газпрома") для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис. По его словам, хотя бы небольшие объемы поставок газа могли бы сбить спекулятивный эффект.

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