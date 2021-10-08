Мишустин указал на необходимость производства в РФ всех компонентов авиационной техники

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественного производства компонентов авиатехники, отметив, что в гражданском авиастроении РФ есть "зазоры и вопросы".

"Нам очень важно, чтобы по импортозамещению все агрегаты, узлы, приборы особенно, автоматика, которая сегодня есть, производились в России. Это нормальный путь", - сказал он в ходе посещения АО "Авиаавтоматика" в Курске.

Мишустин отметил, что весь мир знает российские военные самолеты, и "в этом смысле нечего никому доказывать", однако в гражданском авиастроении "есть, скажем так, зазоры и вопросы".

"Но то, что сейчас происходит, это и гарантированный заказ на всю линейку всех видов самолетов, и дальнемагистральных, и для небольших региональных полетов, он сегодня формируется", - сказал премьер.

Производство отечественных авиадатчиков

Премьер пообещал поддержать производство компонентов, которые позволяют оперативно передавать информацию о состоянии воздушных судов, если датчики и программное обеспечение будут отечественного производства.

На АО "Авиаавтоматика" в Курске Мишустину рассказали о том, что специалистами предприятия разработаны основные компоненты системы, позволяющие осуществлять передачу оперативной информации по техническому состоянию воздушных судов на любом аэродроме в бесконтактном формате по защищенным каналам связи непосредственно на сервер авиакомпании. Такая система позволит снизить простои самолетов, своевременно заказывать для них запчасти, гарантирует безопасность перевозок. Премьера попросили оказать содействие продолжению работы по данному направлению.

"Однозначно. Опять же, будет вопрос. Если датчики соответствующих систем и программное обеспечение, которое будет ставиться, будет наше, российское, мы не просто это поддержим. Все сделаем для этого", - ответил Мишустин.

НИОКР в сфере авиастроения

Мишустин сообщил о завершении работы, связанной с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках поддержки отечественного авиастроения. "Есть поручение президента [РФ Владимира Путина] по всем абсолютно видам наших, производимых в России, самолетов сформировать государственный заказ. Мы практически завершаем сегодня работу, связанную с финансированием на НИОКРы, там более 300 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут обеспечивать производство на 10 лет всех видов авиационной техники в России. "Но они должны быть именно на мировом уровне, и лучше надо стремиться", - указал премьер.

Он напомнил, что РФ всегда гордилась своим авиастроением, и выразил надежду, что "общими усилиями мы будем производить отличные надежные машины".