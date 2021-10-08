Иркутская область планирует полностью перейти на биоупаковку местных и привозных продуктов

ТАСС, 8 октября. Ввоз продуктов в биоразлагаемой упаковке, а также выпуск такой упаковки для продуктов местного производства планируют наладить в Иркутской области, чтобы сократить масштабы загрязнения берегов озера Байкал. Об этом в пятницу сообщила министр экономического развития региона Наталья Гершун во время всероссийского марафона "Компас женского лидерства. Мягкая сила".

"Мы понимаем, что очень быстро воспитать поколение, которое бы ответственно относилось к Байкалу, невозможно. Поэтому мы сейчас активно работаем над темой создания биоразлагаемого пластика, и в рамках центра промышленного дизайна, который мы создаем в Иркутской области, мы планируем поменять те упаковки продуктов, которые будут у нас производиться. Для того, чтобы было единое требование к завозимым продуктам на Байкал и тем упаковкам, в которых эти продукты находятся. Чтобы они были биоразлагаемые и легко утилизируемые", - сказала Гершун.

В июле и августе 2021 года представители Greenpeace обследовали берега двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - Байкала и Куршской косы - и собрали более 6 тыс. фрагментов мусора. При этом из 3 975 фрагментов мусора с берегов Байкала 87% были пластиком. Волонтеры, которые ежегодно проводят на Байкале акции по уборке мусора, также отмечают, что на берегах озера чаще всего встречаются пластик, окурки и влажные салфетки.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.

Марафон "Компас женского лидерства. Мягкая сила", который продлится 16 часов, начался на Камчатке и Чукотке с обсуждения вопросов туризма и сохранения уникальной природы этих регионов. Марафон объединит более 150 спикеров из различных субъектов России, он проводится в гибридном формате, обсуждение наиболее актуальных тем проходит одновременно в московской и региональных студиях.

Гости марафона - сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".