Лавров советует европейцам чаще слушать выступления Путина, раз они хорошо влияют на рынки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России предложил европейцам слушать выступления президента России Владимира Путина.

Отвечая на реплику одного из участников, что рынки позитивно отреагировали на касающееся ситуации в энергетике выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%, Лавров сказал: "Пусть слушают почаще".

Он также заметил, что никто из европейских лидеров не выступал ни с какими заявлениями, когда цены на нефть и газ на бирже имели отрицательные показатели. "Никто не волновался тогда особо", - сказал министр.

В среду, 6 октября, цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 000 за тыс. куб. м.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью подземных газовых хранилищ перед зимой.