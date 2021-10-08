В РЭЦ считают, что система одного окна позволит нарастить объемы несырьевого экспорта

ТОМСК, 8 октября. /ТАСС/. АО "Российский экспортный центр" рассматривает применение информационной системы "Одно окно", запущенной в 2020 году для упрощения работы предпринимателей с бумажными документами, как одно из средств для достижения поставленных президентом РФ задач по увеличению несырьевого экспорта. Об этом заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Иван Гудков на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Экспортер года" в Сибирском федеральном округе.

Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с 2020 годом. Правительство РФ несколько лет ведет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике России и сокращению доли сырьевого.

"Одно окно" - проект или инициатива для нас является стратегической и приоритетной, и мы, в принципе, рассматриваем ее как одно из ключевых средств по достижению поставленных президентом целей по увеличению объемов несырьевого, неэнергического экспорта. По сути, что из себя представляет одно окно - это целая экосистема, которая предоставляет комплексный арсенал мер поддержки экспортеров. Экспортер, будь то начинающий, потенциальный или тот, который планирует расширять свой бизнес, пользуясь этим инструментарием, может выбрать пакетно те меры поддержки, которые необходимы для того, что развивать свой бизнес", - сказал Гудков.

Он отметил, что в зависимости от нужд экспортера система "Одного окна" будет предоставлять ему нужные услуги. "[Если] экспортеру необходимы знания о целевом рынке, о покупателях, мы заводим в одно окно соответствующие аналитические и экспертные услуги. [Если] экспортеру необходимо смягчить риски, связанные с реализацией своей экспортной активности, - он может воспользоваться многочисленными страховыми продуктами, которые планируются к помещению в эту инициативу", - пояснил Гудков.

Более 30 компаний стали победителями и лауреатами премии "Экспортер года" в Сибирском федеральном округе в 2021 году. Победителями окружного этапа конкурса стали компании, которые занимаются производством оборонной, агропромышленной и пищевой продукции, логистикой, а также разработчики высоких технологий. Церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса "Экспортер года" прошла в Томском государственном университете (ТГУ). Сибирские компании и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах промышленности, АПК, услуг и высоких технологий, в этом году соревновались за звание лучших экспортеров Сибирского федерального округа в 11 номинациях, в том числе "Трейдер года", "Новая география" и "Прорыв года". Победителей определяла комиссия, в которую вошли представители федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и предпринимательских объединений.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Минпромторга РФ среди крупных компаний, МСП и индивидуальных предпринимателей. Если в 2018 году в конкурсе участвовало до 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021-м - свыше 1 800. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.