Зона развития "Цзяндун" на Хайнане будет развивать альтернативную энергетику

ХАЙКОУ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Зона экономического развития "Новый район "Цзяндун" в северной части острова Хайнань будет активно развивать экологичные источники энергии. Об этом говорится в регламенте о защите окружающей среды, опубликованном местными властями.

Согласно документу, администрация провинции планирует поощрять внедрение фотовольтажных и прочих низкоуглеродных технологий на предприятиях. В соответствии с регламентом правительство будет способствовать строительству новых и расширению уже существующих объектов по выработке солнечной энергии.

Как уточнили местные власти, они собираются внедрять на территории зоны "Цзяндун" высокие стандарты по охране окружающей среды, следуя принципу "экономическое развитие и защита экологии должны дополнять друг друга". Контроль за соблюдением новых правил будет осуществляться благодаря механизму, задача которого - консолидировать усилия компетентных ведомств, курирующих вопросы на уровне муниципалитета, городских районов и более мелких территориальных единиц.

Предполагается, что новые меры, указанные в регламенте, позволят более четко разграничить сферы ответственности, минимизировать риск загрязнения водных ресурсов и почвы. В документе подчеркивается, что не менее 70% от площади этой зоны развития должно соответствовать передовым международным критериям экологичности, способствовать эффективной эксплуатации местной ресурсной базы.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань в административный центре провинции городе Хайкоу инновационной зоны - "Нового района "Цзяндун". Это особый индустриальный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, играющий важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, способствующих образованию на острове передового транспортно-логистического узла международного уровня.