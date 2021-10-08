ЦБ обсуждает возможность обязать МФО указывать полную стоимость кредита в рекламе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк России обсуждает возможность обязать микрофинансовые организации (МФО) указывать полную стоимость кредита (ПСК) в рекламе займов, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков на MFO RussiaForum 2021.

"Это не готовое решение, а направление. Оно про то, чтобы в рекламе не было только одной цифры, например, процентной ставки, которая бы кратно отличалась от полной стоимости кредита. То есть как в примере, когда ставка указана в рекламе 5-6% годовых, а с учетом страховки эта ставка составляет 25%, но в рекламе это указывается маленькими буквами. Очевидно, это вводит в заблуждение и делает возможной недобросовестную конкуренцию между кредиторами", - отметил он, говоря о предложениях которые сейчас обсуждаются ЦБ с МФО.

По словам Чиркова, с развитием дополнительных платных услуг ПСК у разных кредиторов начинает считаться по разному. "Возникают разные толкования в попытке интерпретировать норму. <…> Чтобы унифицировать этот процесс и давать заемщику честную и полную информацию о реальной стоимости кредита, не только о процентной ставке в рекламе - условные 5-6% годовых, а о реальной стоимости со всеми страховками и иными дополнительными платными услугами, в рамках концепции предполагается включать в ПСК, помимо процентов и суммы основного долга, иные платежи в пользу кредиторов и третьих лиц, если эти платежи либо связаны с кредитом, либо осуществляются за дополнительные услуги, которые являются предоставляемыми при получении потребительского кредита", - пояснил он.

ПСК учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения. Сейчас плата за такие услуги не включается в расчет ПСК.

На момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК (его рассчитывает ЦБ), увеличенное более чем на треть.

Сейчас ЦБ предлагает распространить ограничения ПСК также и в момент изменения займа.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявляла, что банки научились обходить ограничения ПСК, поэтому меры для защиты граждан в этой части нужно усилить. В связи с этим регулятор предлагает распространить механизм ограничения предельной стоимости кредита на все виды ссуд.