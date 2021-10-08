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Новые инвестпроекты помогут увеличить переработку нефти в Татарстане до 23 млн тонн в год

Сейчас этот показатель составляет порядка 18,6 млн тонн

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Реализация проектов на комплексе "Танеко" и "Таиф-НК" позволит увеличить объемы переработки нефти в Татарстане до более 23 млн тонн нефти в год, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики в пятницу. Сейчас этот показатель составляет порядка 18,6 млн тонн.

"Реализация проектов на "Танеко" и "Таиф-НК" позволит ежегодно перерабатывать в республике свыше 23 млн тонн нефти", - сказал Минниханов.

Президент республики отметил, что в нефтегазохимическом комплексе реализуется ряд стратегически важных для республики инвестиционных проектов.

По его словам, компания "Татнефть" в текущем году ввела в эксплуатацию установки для производства водорода, смазочных материалов и установку каталитического крекинга. "А до конца года введет еще четыре установки стоимостью более 53 млрд рублей", - сказал Минниханов. "Танеко" - нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2021 году завод планирует переработать 14,5 млн тонн нефти.

Как сообщала пресс-служба Минпромторга Татарстана в декабре 2020 года, на нефтеперерабатывающих заводах республики по итогам 2020 года планируется переработать порядка 18,6 млн тонн углеводородного сырья, что на уровне 2019 года.

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