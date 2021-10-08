В Ингушетии запустили программу поддержки женщин-предпринимателей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Программа поддержки женщин-предпринимателей путем выдачи микрозаймов на льготных условиях была запущена в Ингушетии. Об этом сообщила в пятницу президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики Радмила Нальгиева.

"Есть специальные программы для развития, в том числе и женского предпринимательства. Мы <…> выходили с инициативой о том, чтобы на уровне регионального Фонда поддержки предпринимательства были микрозаймы на льготных условиях именно для женщин-предпринимателей. Нашу инициативу поддержали, сегодня такая программа существует, очень хорошие условия для женщин-предпринимателей", - сказала она в ходе марафона "Компас женского лидерства #МягкаяСила".

Также центры "Мой бизнес" в республике активно проводят образовательные программы для женщин, ТПП консультирует их по правовым, финансовым, налоговым, бухгалтерским услугам, помогает выйти на рынки. Также в этом году был проведен конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, победителями которого стали женщины, занявшие первые три места.

"Когда женщина начинает какой-то проект, конечно, ей всегда нужны связи, всегда нужен поиск партнеров. И здесь мы как никогда кстати приходимся. ТПП РФ очень активно выступает за развитие семейного бизнеса", - добавила Нальгиева.