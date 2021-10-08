Промпарк "Импульс" первым в Югре войдет в реестр Минпромторга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Промышленный технопарк "Импульс" в Ханты-Мансийске, где планируется, в частности, вести производство элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов, мебели, нефтегазового оборудования, солнечных батарей, а также переработку дикоросов, до конца года первым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) войдет в федеральный реестр промышленных технопарков Минпромторга РФ. Это позволит пользоваться широким набором мер региональной и федеральной поддержки, сообщил в пятницу директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко.

"До конца года мы взяли на себя совместные обязательства включить первый промышленный технопарк "Импульс" в реестр Минпромторга. Он сейчас находится на рассмотрении, дорабатывает технические моменты, и до конца года в Югре первый промышленный технопарк и первый в стране промышленный технопарк, входящий в реестр Минпромторга, появится", - сказал Хоценко в Ханты-Мансийске на пленарном заседании Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) "Низкоуглеродная экономика".

По его словам, это дает возможность участвовать во всех мерах господдержки. Он также отметил, что в настоящее время Югра - лидер в стране по созданию индустриальных парков, в регионе их шесть: три аттестованы, два в процессе аттестации, еще один создается.

По данным инвестиционного портала Югры, промышленный технопарк "Импульс" расположен в Ханты-Мансийске, здесь планируется создать производство элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов, фасадов, оконных блоков, мебели, нефтегазового оборудования, металлоизделий, инженерного оборудования, продукции для электрических и информационных сетей, контрольно-измерительных приборов, солнечных батарей, ПЭТ, а также вести переработку дикоросов (кедровый орех, ягода, хвоя).

В настоящее время в Югре создают 12 индустриальных парков и промышленных технопарков. Они будут действовать в девяти муниципалитетах: Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах. По данным региональных властей, планируется, что общий объем инвестиций в них превысит 10 млрд рублей, будут созданы около 6 тыс. рабочих мест.

В Ханты-Мансийске 7-8 октября проходит X Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ), повестка которого посвящена перспективам развития низкоуглеродной экономики. Участие в нем принимают более 500 человек, в режиме онлайн и офлайн. Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Фонд развития Югры, Фонд "Мой Бизнес" при поддержке НААИР, "Опоры России", оператор выставки - ООО "Югра-Экспо".