Комплекс по производству 500 тыс. тонн метанола в год открыли на "Щекиноазоте" под Тулой

ТУЛА, 8 октября. /ТАСС/. Третью очередь комплекса по производству метанола, в строительство которого было инвестировано около €270 млн, открыли в пятницу на предприятии ОАО "Щекиноазот" в Тульской области. Годовая мощность установки составит 500 тыс. тонн, что позволит компании выйти в лидеры в России и в Европе по экспорту данного вида продукции, сообщил на церемонии запуска производства первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев.

"От имени губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина поздравляю всех с этим важнейшим событием в химической отрасли - базовой для экономики области. И сегодня мы присутствуем на важном событии, когда компания станет лидером и в России, и в Европе по экспорту метанола", - сказал Федорищев.

С выходом на полную мощность комплекса "Щекиноазот" объем выпуска метанола на данной установке достигнет 500 тыс. тонн в год. "В общей сложности на всех наших трех линиях мы будем выпускать 1,5 млн тонн метанола в год, и это очень серьезное достижение", - отметил президент компании "Щекиноазот" Борис Сокол.

Новое производство отвечает последним требованиям в сфере экологии, в том числе предусмотрен автоматический контроль концентрации веществ перед направлением в атмосферу. "120 новых рабочих мест будет создано при запуске этой мощности, и у меня сегодня была возможность познакомится с молодыми специалистами - теми, кто работает на "Щекиноазот", и теми, кто будет работать. <…> Нам нравится сотрудничество с "Щекиноазот" и мы хотим его развивать", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Первый камень в строительство третьей очереди комплекса по выпуску метанола был заложен на "Щекиноазоте" в сентябре 2018 года. В сентябре 2020 года сообщалось, что стройка нового комплекса вступила в активную фазу, на заводскую площадку было завезено 95% от общего объема технологического оборудования. Общая стоимость проекта составила 270 млн евро. Финансовыми партнерами выступили ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк.

Компания "Щекиноазот" работает в Тульской области более 60 лет, выпускает метанол, капролактам, уротропин, сульфат аммония, ионообменные мембраны, а также продукцию бытовой химии. Объемы производства превышают 1 млн тонн продукции в год, из которых около 70% экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, СНГ, Азии, Латинской Америки и США.