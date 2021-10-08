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Энергетический кризис в Европе

Цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась до $1050 за тыс. куб. м

На открытии торгов она превышала $1200 за тыс. куб. м

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на торгах на бирже ICE в пятницу опустилась к уровням $1050 за тыс. куб. м после того, как на открытии торгов в пятницу превышала $1200 за тыс. куб. м, следует из данных торговой площадки.

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Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 16:56 мск установилась на отметке около $1053 за тыс. куб. м, или €88 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне торги закрылись на отметке $1158 за тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

Теги
Энергетический кризис в Европе
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