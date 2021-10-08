Японский дизайн используют в новых офисах Сбербанка

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Токио и Москва сформировали более 200 проектов коммерческого сотрудничества по ряду направлений, в градостроительной сфере японский стиль будет задействован в крупномасштабных девелоперских проектах в Москве и Санкт-Петербурге, включая строительство новых офисов Сбербанка. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Дипломат обратил внимание, что "в сфере экономического взаимодействия с Россией в 2016 году японская сторона представила план сотрудничества из восьми пунктов", включающих медицину, градостроительство, сотрудничество между предприятиями малого и среднего бизнеса, энергетику, диверсификацию промышленной структуры и повышение производительности, развитие промышленности и формирование экспортной базы на Дальнем Востоке, сотрудничество в области передовых технологий, а также гуманитарные обмены.

"В рамках этого плана между нашими странами развивается сотрудничество в широком круге областей, уже сформировано более 200 коммерческих проектов, - продолжил посол. - Например, в сфере градостроительства дочерняя компания Hitachi Zosen - Hitachi Zosen Inova - продвигает проект по строительству в Московской области четырех мусоросжигательных заводов".

Глава диппредставительства Японии обратил внимание, что в той же градостроительной сфере другая японская компания "Никкен Секкей" победила в крупном конкурсе и "их дизайн будет использован в ряде крупномасштабных девелоперских проектов в Москве и Санкт-Петербурге, включая строительство новых офисов Сбербанка". "Мне приятно, что японский дизайн будет использоваться в российском градостроительстве, что внесет вклад в создание привлекательных городов в России", - добавил он.