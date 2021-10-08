Рада увеличила госбюджет Украины на текущий год на $1,5 млрд

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украинский парламент увеличил государственный бюджет на 2021 год на 39,41 млрд гривен (около $1,5 млрд). Соответствующее решение в пятницу приняли депутаты Верховной рады.

"Законопроектом предлагается увеличить расходы по общему фонду государственного бюджета на 39,41 млрд гривен за счет увеличения доходов общего фонда государственного бюджета", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что закон "обеспечит решение важных вопросов, будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств в 2021 году". Документ предусматривает финансирование нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов. В частности, 12 млрд гривен (около $455,7 млн) пойдут на обеспечение государством соцподдержки на оплату жилищно-коммунальных услуг; 5,7 млрд гривен (около $216,5 млн) - на покрытие дефицита на выплату денежного обеспечения вооруженных сил, 2 млрд гривен (около $76 млн) - на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с коронавирусом. Кроме прочего, средства также отправят на реализацию программы строительства транспортной инфраструктуры.

"По данным Государственной казначейской службы [Украины] в январе - августе 2021 года доходы общего фонда госбюджета были перевыполнены на 27,7 млрд гривен (около $1 млрд). Прирост был достигнут по налогам и сборам, закрепленных за налоговыми и таможенными органами. По информации министерства финансов, по итогам 2021 года ожидается перевыполнение утвержденных показателей доходной части общего фонда госбюджета в объеме около 40 млрд гривен (около $1,5 млрд)", - отмечено в документе.

Бюджет на 2021 год предусматривает доходы в размере 1,084 млрд гривен ($37,25 млрд), расходы - 1,320 млрд гривен ($45,36 млрд). Предельный объем дефицита определен в сумме 246,6 млрд гривен ($8,47 млрд), что составляет 5,5% ВВП.