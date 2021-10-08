СМИ: Хайнань усиливает международное сотрудничество по выращиванию редких фруктов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Город Цюнхай на востоке провинции Хайнань планирует активизировать международное сотрудничество по выращиванию редких видов фруктов. Как сообщило агентство Синьхуа, в этой части острова насчитывается уже более 400 сортов экзотических плодов, завезенных из других стран.

О многих из этих тропических лакомств россияне, наверняка, слышат впервые. Например, о сапоте, которая имеет молочно-белую мякоть, а в замороженном виде на вкус ощущается как мороженое. Еще один аналогичный фрукт, только черного цвета, по вкусу и консистенции походит на шоколадный пудинг. Кроме того, в Цюнхае выращивается пальчиковый лайм, - небольшие лимоны, по структуре напоминающие рыбью икру, а также фрукты под названием "ласточкино гнездо", которые нечасто можно увидеть на прилавках в других регионах Китая.

Плантации этих и многих других необычных тропических плодов расположены на территории предместья Далу в северной части города. Их площадь достигает 1 тыс. га. Примерно 50 сортов там выращиваются уже в промышленных масштабах. Этот экспериментальный проект за последние годы позволил создать важный канал по организации массовых поставок редких тропических фруктов из Хайнаня за рубеж.

Как уточнили местные власти, данная программа реализуется с вовлечением государств Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. Провинция активно взаимодействует с этими странами, экспортируя туда семена, саженцы и передовые аграрные технологии для выращивания экзотических плодов за пределами острова. Предполагается, что благодаря таким трансграничным проектам Хайнань быстрее создаст популярные международные бренды редких тропических фруктов.