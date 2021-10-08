Занятость в сельском хозяйстве Белгородской области в пандемию выросла на 1,5%

ТАСС, 8 октября. Количество работников, задействованных в отрасли сельского хозяйства в Белгородской области, в период пандемии увеличилось почти на 1,5% - до 149 тыс., около 50% из них - женщины, сообщила в пятницу в ходе дневного марафона "Компас женского лидерства #МягкаяCила" замгубернатора региона Юлия Щедрина.

"Женщины очень активны, почти 50% сегодня занято в сельском хозяйстве. Из-за пандемии агропромышленный комплекс не останавливался ни на одну секунду. Если в 2019 году было задействовано [в отрасли сельского хозяйства] порядка 147 тыс. работников, то в этом году на 2 тыс. увеличили, рабочая сила требуется особенно на перерабатывающих предприятиях", - сказала Щедрина.

Замгубернатора также отметила, что из-за погодных условий текущий год стал сложным для аграриев области. "Мы надеемся на неплохие результаты, в части животноводства не прогнозируем снижение объемов. Урожайность ниже, чем в прошлом году", - добавила Щедрина.

Марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проводят Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон открылся на Камчатке и завершится в самом западном регионе страны - в Калининградской области.