Шмелева предложила создать совместные с Росфинмониторингом программы обучения

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева предложила создать совместные программы обучения университета "Сириус", Международного сетевого института и Росфинмониторинга. Обучение будет направлено на совершенствование навыков в области информационной безопасности.

"Мы могли бы создать совместные образовательные программы как раз с коллегами из Международного сетевого института и, конечно, за счет сотрудничества и расширения этого сотрудничества со всеми региональными центрами, работающими по модели "Сириуса" и партнерами, которые у нас уже есть", - сказала Шмелева на пресс-конференции по итогам Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Она уточнила, что образовательный курс позволит поддержать студентов, которые выбирают направление информационной безопасности.

"Олимпиада, которая во многом связана с математикой и с информатикой, проектной деятельностью - это то, что, конечно, позволит ребятам из 4-го и 5-го класса, которые проявляют интерес к этим предметам, очень правильным образом в этих предметах ориентироваться", - отметила Шмелева.