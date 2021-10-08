Регионы России должны довести минимальную долю расходов на спорт до 2%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что регионы страны должны увеличить расходы на спорт к 2024 году.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить при поддержке правительства РФ доведение к 2024 году минимальной доли расходов (в общем объеме расходов бюджетов субъектов РФ) по разделу "Физическая культура и спорт" не менее чем до 2 процентов, обратив особое внимание на финансирование мероприятий в сфере массового спорта", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин ждет доклад по этому вопросу до 20 января 2022 года, далее - ежегодно. Президент назначил ответственными за выполнение этого поручения руководителей регионов и премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава государства также поручил "разработать и реализовать региональные программы развития детско-юношеского спорта, предусмотрев в том числе меры по созданию школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения".

Путин указал, что в этих программах также следует предусмотреть меры по материальному стимулированию учителей физической культуры, которые организуют в школах спортивные клубы и обеспечивают "реализацию в общеобразовательных организациях дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей". Также президент поручил рассмотреть меры привлечения к этой деятельности тренеров-преподавателей. Кроме того, в программах должны присутствовать меры "по совершенствованию материально-технической базы спортивных школ в соответствии с нормативами и нормами их обеспеченности".

Доклад о выполнении данных требований должен быть представлен президенту до 1 июня 2022 года, далее - ежегодно. Ответственными за выполнение назначены руководители регионов.