Григоренко заявил, что проблем с финансированием нацпроектов нет, несмотря на пандемию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Национальные проекты РФ не имеют проблем с финансированием, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Григоренко по итогам совещания по мониторингу реализации нацпроектов.

"Общая стоимость национальных проектов чуть более 11 трлн рублей. Если конкретно по текущему году, то это чуть более 2,4 трлн рублей. Что касается проблем с финансированием - никаких проблем с финансированием нет, даже несмотря на прошлый ковидный год", - сказал зампред правительства.

Григоренко подчеркнул, что финансирование нацпроектов обсуждается в приоритетном порядке в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ на 2022-2024 годы. Все мероприятия, запланированные в рамках реализации национальных проектов, финансово обеспечены, добавил он.

Зампред правительства назвал три национальных проекта с наилучшими темпами реализации. "Это культура, жилье и экспорт. По жилью и по культуре у нас на сегодняшний день порядка 99% выполнения, по экспорту чуть пониже, но это три лидера на сегодняшний день", - заметил он.

При этом средний уровень реализации нацпроектов по году, напомнил Григоренко, уже составляет порядка 87%, и до конца этого периода еще остается почти три месяца. "Наша основная задача заключается в том, что все, что запланировано, должно быть исполнено", - добавил вице-премьер.

В целом говоря о планируемых темпах реализации в последующие годы, Григоренко отметил: "Задача очень простая - делать сто процентов того, что запланировано. Те темпы, которые мы запланировали, мы на сегодняшний день выдерживаем".