Новый логистический центр на Кубани позволит создать 1 тыс. рабочих мест

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Новый логистический центр для крупных торговых сетей планируется построить в станице Марьянская Краснодарского края. Логистический центр позволит создать в районе около 1 тыс. новых рабочих мест. Завершить строительство планируется к ноябрю 2022 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в пятницу.

"С генеральным директором компании "Венталл-Девелопмент" Валерием Жуковым обсудили реализацию инвестпроекта. Логистический центр построят в станице Марьянская. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре 2022 года. В районе появится около 1 000 новых рабочих мест, и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Со своей стороны мы готовы оказывать поддержку компании", - написал Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края также добавили, что расположить логистический центр планируется в станице Марьянская на участке площадью 17 га. Совместно с муниципалитетом разработана детальная дорожная карта, определены конкретные шаги.

"Краснодарский край - быстро развивающийся регион, с растущей экономикой и ему необходим распределительный центр для хранения самых разнообразных товаров. Мы готовы вложить в такой современный центр 3,5 млрд рублей, создать востребованные рабочие места", - сказал генеральный директор компании "Венталл-Девелопмент" Валерий Жуков, его слова приводит пресс-служба.