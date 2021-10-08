Строительство горнорудного комбината для добычи вольфрама и молибдена началось в КБР

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) запустили строительство горнорудного комбината по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава КБР Казбек Коков и генеральный директор Эльбрусского горнорудного комбината Игорь Ушаков дали старт инвестиционному проекту по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. На строительной площадке начались работы по возведению горнорудного комбината. В результате реализации проекта будет создано крупнейшее промышленное предприятие в Кабардино-Балкарской Республике и одно из крупнейших на всем Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Промышленные мощности предполагается развернуть на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет размещено производство по добыче и обогащению руды, гидрометаллургическое производство - в Невинномысске. В ходе реализации проекта будет восстановлен подземный рудник, построена сопутствующая экологичная инфраструктура. В настоящее время ведется работа по обеспечению инвестиционной площадки Эльбрусского горнорудного комбината энергоресурсами, газом и дорожной инфраструктурой. Проработан вопрос организации горноспасательной службы, отметили в пресс-службе.

Общая стоимость проекта составляет 25 млрд руб., прогнозный объем производства добычи и переработки - 1,5 млн т руды в год. "Комбинат будет запущен в эксплуатацию в 2023 году, а в 2026 выйдет на полную мощность. Налоговые отчисления в бюджет республики после выхода предприятия на полную проектную мощность составят порядка 300 млн руб. ежегодно", - уточнили в пресс-службе.

Вольфрам и молибден - редкие тугоплавкие металлы, которые используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности. "Проект имеет стратегическое значение. Восстановление добычи вольфрамосодержащего сырья и производства продукции его глубокой переработки играет значимую роль в решении задачи импортозамещения в российской экономике", - отметили в администрации главы КБР.

О тырнаузском месторождении

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии разработали технологические регламенты по проекту возобновления добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате. Отмечалось, что реализация проекта позволит создать в республике порядка 800 новых рабочих мест.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" был единственным участником конкурса. 17 апреля 2018 года Роснедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользования недрами месторождения, по результатам которых принято решение предоставить Эльбрусскому горнорудному комбинату лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.