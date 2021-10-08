Число работодателей, сотрудничающих с органами занятости, выросло в 5 раз на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Количество работодателей на Ставрополье, сотрудничающих с центрами занятости, превысило 20 тыс. в 2021 году. Перечень увеличился в пять раз за последние десять лет, сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Ставрополья Борис Семеняк.

"Десять лет назад в регистре работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, было немногим более 3,5 тыс. - 4 тыс. организаций в зависимости от сезона. На сегодня это более 20 тыс. работодателей. Но есть к чему стремиться - в крае около 44 тыс. юридических лиц, порядка 80 тыс. индивидуальных предпринимателей", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным министерства, в среднем в год на Ставрополье работодатели предоставляют около 150 тыс. вакансий. "На сегодня 36 тыс. вакансий в базе, достаточно обширный спектр предложений, куда можно пойти работать. Все отрасли экономики практически представлены. <…> На сегодня в крае наибольшая потребность - больше 70% всех специалистов требуются со средне-специальным профессиональным образованием", - пояснил Семеняк.

По информации портала службы занятости населения Ставропольского края, на начало октября 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 15,5 тыс. Уровень регистрируемой безработицы по краю составляет 1,1%, что практический в шесть раз ниже показателя соответствующего периода прошлого года. С начала 2021 года работодатели предоставили в органы занятости более 141 тыс. вакансий.