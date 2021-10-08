Безработица в Петербурге сократилась в четыре раза по сравнению с пиком осени 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Количество безработных в Санкт-Петербурге сократилось в четыре раза по сравнению с пиком уровня безработицы, зафиксированным в городе осенью 2020 года из-за трудностей, вызванных пандемией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"На сегодняшний день по сравнению с пиком осени прошлого года регистрируемая безработица снизилась более чем в четыре раза - со 109 тыс. до 25 тыс. человек. В январе 2021 года на учете состояло свыше 90 тыс. безработных. Количество вакансий по сравнению с октябрем прошлого года выросло почти вдвое. Сейчас в базе 50 тыс. предложений", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным городской службы занятости, самая высокая нехватка кадров сейчас наблюдается в строительстве и недвижимости, а также в производственной отрасли. Большой спрос на персонал и в организациях сферы гостеприимства.

Пресс-служба сообщила, что центр занятости населения Петербурга провел в режиме онлайн традиционную осеннюю общегородскую ярмарку вакансий, на которой более 150 работодателей представили 3 500 рабочих мест. На вакансии, размещенные на сайте ярмарки, откликнулись 14 тыс. посетителей.

Пресс-служба Смольного привела комментарий губернатора Петербурга Александра Беглова о ситуации на рынке труда в городе. По его словам, в Петербурге один из самых низких уровней безработицы в стране.

"Этого удалось добиться за счет открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать свое дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей и расширили меры социальной поддержки, направленные на повышение доходов малоимущих горожан", - пояснил губернатор.