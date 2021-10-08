Страны ОЭСР достигли договоренности по глобальному 15-процентному налогу на корпорации

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигли договоренности относительно введения 15-процентного налога на деятельность крупнейших корпораций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организации.

При этом ОЭСР уточняет, что к соглашению на нынешнем этапе присоединились Эстония, Венгрия и Ирландия, "что означает, что его теперь поддерживают все страны ОЭСР и G20". Четыре страны - Кения, Нигерия, Пакистан и Шри-Ланка - еще не присоединились к соглашению.

"Имеющая важнейшее значение договоренность согласована 136 странами и юрисдикциями, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП. Она позволит перераспределить более $125 млрд прибыли от примерно 100 крупнейших и наиболее прибыльных международных корпораций в страны мира", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что новая договоренность "гарантирует, что эти компании будут выплачивать справедливую долю налогов везде, где они работают и получают прибыль". Корпорации с 2023 года облагаются минимальной ставкой налога в размере 15%. Налог касается компаний, годовой оборотный капитал которых превышает €20 млрд и которые имеют высоких уровень доходов.