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Энергетический кризис в Европе

"Газпром" заявил, что имеет достаточно ресурсов для поставок трубопроводного газа в Европу

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом"
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время не учитывает вероятность получения доступа к экспорту газа из РФ по трубопроводам независимыми производителями и располагает собственными ресурсами для заполнения газопроводов, говорится в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам закрытого вебинара по европейскому рынку газа, который провел "Газпром".

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"Газпром" говорит, что у него есть собственные ресурсы для заполнения своих трубопроводов в Европу", - отмечается в отчете.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом" и предложил реализовать соответствующий пилотный проект для стабилизации ситуации на европейском газовом рынке.

Представители "Газпрома" в ходе вебинара заявили, что холдинг сейчас не рассматривает вероятность получения "Роснефтью" доступа к экспорту газа по трубопроводу, отмечая, что "попытки "Роснефти" получить доступ к экспорту по трубопроводу продолжаются уже около 5 лет", пишет Sova Capital.

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РоссияЭнергетический кризис в Европе
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