Власти Югры прогнозируют рост добычи нефти в регионе на 3,2% в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ожидают, что объем добычи нефти в регионе в 2022 году вырастет до 220 млн тонн против 213 млн тонн в 2021 году, а по итогам 2024 года снизится до 218 млн тонн. Такие данные представлены в прогнозе социально-экономического развития региона до 2024 года, опубликованном на сайте правительства ХМАО.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона.

"Оценка по 2021 году - добыча нефти в 2021 году: 213 млн тонн, 2022 год - 220 млн тонн", - сказано в документе.

Согласно документу, объем добычи нефти в регионе в 2019 году составил 210,7 млн тонн, а в 2023 году, согласно базовому сценарию, должен составить 219 млн тонн, в 2024 году - 218 млн тонн.

Как сообщал ранее ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, объем добычи нефти в ХМАО по итогам первого полугодия 2021 года снизился почти на 5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 104,1 млн тонн.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.