Иностранные инвестиции в предприятия АПК Калининграда превысили 10 млрд рублей за два года

ТАСС, 8 октября. Инвестиции зарубежных компаний в предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Калининграда за последние два года превысили 10 млрд рублей. Число компаний аграрного сектора с участием иностранного капитала превысило 30, сообщила в пятницу заместитель председателя правительства Калининградской области, министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова на марафоне "Компас женского лидерства #МягкаяСила" по обсуждению наиболее актуальных тем, который прошел через 11 часовых поясов России и подвел итоги региональной недели III Евразийского женского форума.

"Если мы говорим об агропромышленном комплексе Калининградской области - ее территория стала активной площадкой для иностранных инвестиций <...> Более 30 предприятий работают в Калининграде с иностранным капиталом, с оценкой более 10 млрд рублей в инвестиционном портфеле за последние два года", - сказала Шевцова.

Среди таких предприятий, в частности, селекционно-генетический центр, который производит биоматериалы, реализующиеся на всей территории РФ, комплекс компании РБПИ по производству свинины с участием капитала из Дании и Таиланда (планируется строительство в 2021 году утилизационного завода с общим объемом инвестиций около 1 млрд рублей, который позволит отказаться от захоронения биоотходов на территории региона). Совместно французским инвестором организована компания "Балтийские семена", которая производит семена элитного картофеля, более 10 тыс. тонн которых вывозятся в Восточную Европу и на основную территорию РФ.

Шевцова обратила внимание на потенциал региона с точки зрения привлекательности для инвесторов. "Калининград - та территория, которая является привлекательной и, я думаю, в будущем будет очень привлекательной для иностранных инвестиций", - добавил она.

По данным региональных властей, область полностью обеспечивает себя цельным молоком, зерном, картофелем, на 90% - мясом и мясными продуктами. Производство свинины превышает потребность региона более чем в 3,5 раза. Население на 84% обеспечено молочными продуктами глубокой переработки, на 82% - столовым яйцом, на 68% - овощами. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 45,4 млрд рублей. Объем экспорта продукции АПК по итогам 2020 года составил 1,4 млрд долларов, что на 15% выше уровня 2019 года. По предварительным прогнозам, объем экспорта сельхозпродукции из области в текущем году сохранится на том же уровне.

О марафоне

Марафон "Компас женского лидерства #МягкаяСила" объединил более 150 спикеров из различных субъектов РФ, проходил в гибридном формате. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".