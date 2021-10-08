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Белоусов считает, что инфляция в России к концу 2021 года не превысит 7%

Первый вице-премьер РФ отметил, что сейчас сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2021 года может оказаться на уровне 6,5-7% или ниже, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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"Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, в районе 6,5-7%. Где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы", - сказал он.

По словам Белоусова, в настоящее время сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен.

"Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания. Думаю, что они сейчас выправятся", - отметил он.

По данным Минэкономразвития, на 4 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,48% с 7,26% на 27 сентября.

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