Белоусов считает, что инфляция в России к концу 2021 года не превысит 7%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2021 года может оказаться на уровне 6,5-7% или ниже, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, в районе 6,5-7%. Где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы", - сказал он.

По словам Белоусова, в настоящее время сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен.

"Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания. Думаю, что они сейчас выправятся", - отметил он.

По данным Минэкономразвития, на 4 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,48% с 7,26% на 27 сентября.