В Дагестане на проектную документацию для рекультивации свалок выделят более 47 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют выделить более 47 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированных свалок на территории региона. Об этом ТАСС в пятницу рассказала советник председателя правительства республики Зарема Уразаева.

"В целях обеспечения завершения до конца 2023 года максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок, в соответствии поручением президента РФ, правительством Дагестана планируется выделить средства из республиканского бюджета в объеме более 47 млн рублей на разработку проектной документации на рекультивацию несанкционированных свалок", - рассказал председатель правительства региона Абдулпатах Амирханов, которого цитирует пресс-служба.

Амирханов отметил, что, в соответствии с федеральным проектом "Чистая страна", ликвидации подлежат свалки в городах Каспийск, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт. На сегодняшний день подготовлено техническое задание для объявления конкурсных процедур по выбору компании-проектировщика.

В начале года в Дагестане прекратили работу региональные операторы по обращению с ТКО, которые не справились со своими обязанностями. Полностью возобновить механизированную уборку мусора в Махачкале и ряде других территорий республики удалось лишь спустя два месяца. Как сообщал в интервью ТАСС в апреле врио главы региона Сергей Меликов, к осени в Дагестане должна быть разработана новая территориальная схема по обращению с ТКО, а до конца года создана государственная республиканская компания, которая возьмет на себя в том числе функции по созданию объектов инфраструктуры по обращению с ТКО.