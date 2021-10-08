Правительство РФ утвердило увеличение своего резервного фонда на 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 1,4 трлн рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Перечисление средств в резервный фонд является технической операцией и отражает доходы федерального бюджета, полученные в текущем году.

Средства из резервного фонда направляются на социально значимые цели. В текущем году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, в том числе закупку бесплатных лекарств для лечения больных коронавирусом, сообщается в документе. Последний транш на данные цели в размере 5 млрд рублей был перечислен 1 октября 2021 года.

Резервный фонд правительства подключается и в тех случаях, когда регионам требуется помощь с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. В 2021 году такая поддержка оказывалась, в том числе, Забайкалью, Амурской области, Хабаровскому краю, Якутии, Республике Крым.